В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.

Около 13:40 1 июня на телефон экстренных служб позвонил неизвестны и сообщил о намерении подорвать мост Метро. Движение поездов на красной ветке метрополитена украинской столицы было частично прекращено, четыре станции были закрыты. На подъездах к мосту образовались многокилометровые пробки.

Злоумышленник, как сообщают источники, требовал встречи с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, угрожая в противном случае привести в действие взрывное устройство. Переговоры с ним вел глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Судя по кадрам, уговорить минера сдаться ему не удалось, поэтому на захват пошли бойцы спецподразделения. Прозвучало несколько выстрелов, в итоге мужчину задержали.