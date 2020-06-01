Президент пообщался с трехлетним Васей из Ростовской области

Во время встречи, приуроченной к Международному дню защиты детей, президент России в режиме видеоконференции пообщался с многодетными семьями из разных регионов страны, в разговоре участвовали и дети.

Как передает телеканал "Россия 24", во время встречи с семьей Калмыковых из Ростовской области, в которой растет 11 детей, особую настойчивость проявил трехлетний Вася.

И хотя мама с папой просили его сидеть тихо, Владимир Путин — дал ему слово: "Пускай поговорит".

"Привет", — сказал малыш. "Привет", — с улыбкой откликнулся глава государства. "Спасибо", — сообщил Вася.

Ранее сообщалось о том, что Путин поздравил с рождением сына уполномоченную по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову – малыш стал седьмым ребенком в семье омбудсмена.