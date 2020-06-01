Мертвый лось стал причиной фатального ДТП на трассе Москва – Петербург. Видео

Полицейские обнародовали кадры с регистратора, запечатлевшего момент смертельной аварии, произошедшей вечером в субботу, 30 мая, на трассе М-10 "Россия" в Тверской области.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, водитель автомобиля Toyota Hilux "не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные и метеорологические условия" и наехал на труп сбитого лося.

После этого автомобилист не справился с управлением – машина врезалась в "отбойник", отскочила в сторону и протаранила фуру, стоявшую ан обочине.

В результате столкновения погибла 72-летняя пассажирка автомобиля Toyota, которая скончалась от полученных травм на месте ДТП. 66-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, отделался сравнительно легко и отказался от госпитализации.