Жители Миасса поделились кадрами гигантского града

Жители Миасса поделились в сети фотографиями гигантского града. Ураган прошел по Челябинской области 31 мая. Помимо сильного ветра и дождя, он принес град, размер которого соизмерим с куриным яйцом.

Местные жители подсчитывают убытки на садовых участках — град пробил стекла теплиц и открытые грядки. Как сообщает ГТРК "Южный Урал", досталось и припаркованным авто.

Синоптики продлили вероятность нового штормового ветра. На Южном Урале ожидают понижение температуры, дожди и сильный ветер. Всему бедой циклон, который недавно бушевал в центре России.



Напомним, в последнюю неделю мая четыре дня подряд шторм бушевал в регионах азиатской части страны. Затем он добрался до Дальнего Востока, но постепенно ослабел. Однако на смену одному ненастному циклону идет другой. Значит, Сибири и Уралу нужно готовиться к повторению разрушительного шквала.