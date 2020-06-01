Открытие ТЦ и прогулки по графику: как Москва возвращается к обычной жизни

Москва сегодня переходит ко второму этапу снятия ограничений, связанных с коронавирусом. В столице открываются непродовольственные магазины и автосалоны. Вскоре должны стать доступны ярмарки выходного дня. В полную силу заработает велопрокат. И, наконец, разрешены прогулки, в том числе в парках, но на особых условиях. Масочно-перчаточный режим и пропуска сохраняются.

Первые посетители открывшихся сегодня торговых центров — дачники и те, кто наметил ремонт.

- Я счастлива! Неудобно в Интернете это заказывать, все хочется ручками потрогать.

На входе всех встречает COVID-стюарт. Он считает количество вошедших (разом пускают не больше 200 человек) и предлагает покупателям маски и перчатки — бесплатно.

В этом ТЦ настоятельно рекомендуют покупателям брать тележки. Это не только для удобства, но и для сохранения безопасной дистанции между покупателями.

На полу нанесена разметка для дистанции. Работникам измеряют температуру. Каждые два часа — дезинфекция помещений.

"Полностью санитарная обработка торговых помещений, логистических помещений, зон складов и административного центра. Плюс дезинфекция тележек, регламентированный вход в магазин", — рассказывает об условиях работы Максим Алякринский, региональный менеджер сети гипермаркетов для ремонта и дачи.

Фуд-корты и детские зоны в торговых центрах по-прежнему закрыты.

Также с 1 июня открываются автосалоны, начнут принимать заказы химчистки и мастерские по ремонту обуви и одежды. Прокат велосипедов теперь тоже открыт для всех.

На прежний режим работы переходят и больницы. 5 тысяч коек, которые были перепрофилированы под коронавирусных больных, будут доступны остальным пациентам.

С сегодняшнего дня можно заниматься спортом в парках, на набережных или во дворе, но без использования уличных тренажеров. Каждый день с 5 до 9 утра. Свои двери для москвичей открывают парки. Все, кроме "Зарядья". Во время прогулок нужно использовать маску и перчатки и соблюдать дистанцию.

- Очень рад, что парк открыт. Рад, что можно бегать. Хотелось бы, чтоб он работал круглосуточно.

Но, например, присесть на лавочку не получится. Любые поверхности, в том числе спортивные и детские площадки, через которых может распространиться вирус, пока остаются недоступными.

Для каждого дома есть свой график прогулок. На сайте mos.ru/progulka/ можно забить адрес и узнать, когда вы можете выйти на променад. Или просто кликнуть на свой дом на карте. Все дома разбиты на 6 групп. Каждая может гулять два раза в будни и один раз в выходные. В любое время с 9 утра до 21 вечера. Пропуск не нужен. Впервые за все время ограничений из дома могут выйти люди из группы риска — это пенсионеры старше 65 лет и москвичи с хроническими заболеваниями.

"Я уже выходила на портал правительства Москвы и нашла наш адрес. 3, 5 и 8 июня будем гулять на Звездном бульваре", — говорит Лариса Свиридова.

В свои офисы разрешено вернуться сотрудники архитектурных и проектных бюро, присутствие которых на рабочих местах необходимо. С 1 июня на работу выйдет больше 300 тысяч человек.