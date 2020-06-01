Как зарекомендует себя американский Crew Dragon, покажет время

"Я искренне рада за американских астронавтов и за то, что у них появился свой корабль. Но не все то золото, что блестит. Самое важное, как он проявит себя в эксплуатации в дальнейшем", — заявила в эфире телеканала "Россия 1" летчик-космонавт Елена Серова, комментируя появившиеся в СМИ заголовки о наступлении черного дня для Роскосмоса в связи с этим успехом американской космонавтики.

По мнению Елены Серовой, проработавшей полгода на МКС, первый за девять лет пилотируемый запуск в США — событие очень неординарное. "Наконец-то американские астронавты дождались появления собственного пилотируемого корабля. Это закономерно. Рано или поздно он должен был быть построен. Сколько уже можно летать на наших кораблях?", — сказала она.

При этом космонавт отметила, что Америка, считающаяся одной из ведущих космических держав, до сих пор была вынуждена отправлять в космос своих астронавтов на российских кораблях.

Теперь, считает Серова, главное — как покажет себя новый корабль, на котором сейчас стартовали и добрались до станции МКС астронавты. Все будут внимательно следить за полетом, потому что "им как минимум надо еще вернуться на землю".

Она также привела слова генерального конструктор РКК "Энергия" Евгения Микрина о том, что в новом американском корабле есть некоторые шероховатости, которые необходимо дорабатывать.

Космонавт отметила, что самое большое значение представляет не внешний облик корабля, а его надежность и функциональность. "Нет ничего важнее человеческой жизни. И у нас именно этот фактор всегда ставили на первое место", — уточнила Елена Серова.



В отличие от американского Crew Dragon, российские корабли проверены временем и доказали свою надежность. "Они постоянно усовершенствуются, дорабатываются. "Союз", который летал раньше, совершенно не тот корабль, что летает сейчас. А как зарекомендует себя новый американский корабль, покажет время", — сказала в заключение космонавт.

30 мая состоялся первый за 9 лет пилотируемый запуск космического корабля с территории США. Crew Dragon, построенный SpaceX, успешно стартовал и после 19 часов орбитального полета пристыковался к МКС. На его борту находятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен.