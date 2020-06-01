Microsoft заменит журналистов искусственным интеллектом

Компания Microsoft собирается уволить десятки редакторов новостных сервисов Microsoft News и MSN. За обработку и отслеживание материала в других СМИ теперь будет отвечать система искусственного интеллекта.

В США работу потеряют около 50 человек, сообщает Business Insider. Сокращения коснутся и сотрудников международных изданий. По данным The Guardian, в Великобритании контракт не продлят с 27 журналистами, нанятыми агентством PA Media.

Замена людей роботами связана с "переоценкой бизнеса", пояснили в Microsoft. "Этот процесс может привести к росту инвестиций в одной сфере и реорганизации в других", — сказали в компании. При этом отдельно подчеркивается, что увольнения не имеют никакого отношения к последствиям пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Microsoft пришла в новостной бизнес более 25 лет назад, запустив портал MSN (Microsoft Network) в 1995 году. Запуская новостной агрегатор Microsoft News два года назад, в компании объявили, что в их службах работают "свыше 800 редакторов в 50 регинах по всему миру".

На сайте MSN, в браузере Microsoft Edge и приложениях Microsoft News не публикуется оригинальный контент. Журналисты, которые попали под сокращение, не занимались написанием заметок, а отслеживали материалы в других СМИ, отбирали темы, меняли заголовки и картинки, подходящие под формат сервисов Microsoft.