Путин: пора возвращаться к работе над поправками в Конституцию

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что стране удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом. По его словам, мы возвращаемся к нормальной жизни, в связи с этим можно подумать и о работе над поправками в Конституцию.

Во время рабочего совещания в формате видеоконференции глава государства отметил, что за время борьбы с пандемией в стране произошли серьезные события. Владимир Путин подчеркнул, что нам вместе удалось решить главную задачу, а именно не допустить критического характера ситуации с коронавирусом. Глава государства заявил, что обстановка постепенно стабилизируется, потому нужно вернуться к совместной работе над поправками в Конституцию.

По словам президента, с момента объявления даты голосования нужно тридцать дней для решения некоторых вопросов технического характера и не только. Путин обратил внимание на то, что это связано с возвращением к нормальному ритму жизни, которое проходит под знаком требований соблюдения определенных правил из-за коронавируса. Российский лидер отметил — нужно сделать так, чтобы граждане привыкли к новым мерам, чтобы было достаточно средств защиты. Глава государства подчеркнул, что общероссийское голосование по поправкам пройдет с использованием вышеназванных правил.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в основном законе государства нужно закрепить положение, которое определяет заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже говорил, что глава государства объявит дату голосования по Конституции тогда, когда посчитает нужным.