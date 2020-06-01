Volkswagen сделал для России новую комплектацию для Tiguan

Новая комплектация GO! для кроссовера Volkswagen Tiguan отличается расширенным оснащением. На новинку уже названы цены и начат прием заказов.

Tiguan GO! - это продолжение версии Winter Edition с расширенным набором базового оборудования. Такой вартиант предлагается с двумя бензиновыми моторами на выбор: 125-сильным с 6-МКПП и передним приводом, а также 150-сильным двигателем с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом. Цена - от 1 739 000 рублей.

Как и комплектация Winter Edition, Tiguan GO! в базе имеет 17-дюймовые литы колеса, боковые зеркала с электрорегулировкой, обогревом и электроприводом

складывания, подогревы передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, датчики парковки спереди и сзади с системой автоматического торможения при опасном сближении, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными

дневными ходовыми огнями.

Также в список стандартного оснащения входят интерфейс App-Connect для синхронизации смартфона с автомобилем через Apple CarPlay и AndroidAuto, передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету, полностью

складываемая спинка переднего кресла пассажира, складные столики в

спинках передних кресел и вещевые ящики для хранения под ними, а также клавиши механической разблокировки спинок задних сидений в багажнике. Передние сиденья с тканевой отделкой имеют настройку поясничного подпора, задние - откидывающийся центральный подлокотник.

В списке опций - пакет Comfort Plus, куда входят камера заднего вида с омывателем, бесключевой доступ и запуск двигателя, электропривода двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания, предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером. Также есть ассистент движения на спуске (для полного привода), цветной дисплей на приборной панели.