Путин поздравил с 65-летием актрису Евгению Симонову

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием народную артистку России Евгению Симонову.

"Талантливая, наделенная яркой творческой индивидуальностью актриса, Вы вдохновенно служите избранному делу, дарите людям радость встречи с высоким искусством", – сказано в телеграмме, которую президент направил актрисе. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, работы актрисы в кино и на сцене театра имени Маяковского "по праву пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей".

В феврале нынешнего года Симонова была в гостях у программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Она рассказала о своей семье и о том, как взяла под опеку дочь подруги – актрисы Людмилы Коршаковой.