Молодой семье, потерявшей двух детей в страшном пожаре, окажут помощь

Молодой семье из Вохмы, которая потеряла в пожаре двух маленьких детей, окажут полную поддержку. Сегодня об этом заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Он обратился к главе Вохомского района: "Прошу оказать семье и материальную, и психологическую помощь. Родители еще молодые люди, вся жизнь у них еще впереди. Очень важно, чтобы сейчас они почувствовали поддержку и наше плечо. В конце недели планирую приехать в Вохму, и на месте оценить меры поддержки".

Напомним, трагедия в посёлке Вохма Костромской области произошла днем 30 мая. В пожаре погибли двое детей 9 и 6 лет. Брат и сестра находились в доме одни. В результате отравления продуктами горения дети скончались на месте происшествия. Частный деревянный дом полностью уничтожен.

Как уточняет ГТРК "Кострома" с ссылкой на данные районной администрации, во время случившегося отец детей находился на выезде, а мать была в магазине. Женщину положили в больницу, у нее шоковое состояние.

Правоохранительные органы сейчас устанавливают причины возгорания в частном доме. Предварительно это может быть неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание или детские шалости.