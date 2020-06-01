1 июня 202016:49

Исследователи: "веселящий газ" безопасен для рожениц и младенцев

Американские исследователи подтвердили, что использование закиси азота (N2O) в качестве обезболивающего средства при родах безопасно как для рожениц, так и для новорожденных. При этом на выбор иного обезболивающего (эпидуральной анестезии или опиоидного анальгетика) влияют субъективные факторы, среди которых наличие или отсутствие предыдущего опыта родов, кесарево сечение в анамнезе и некоторые другие.

Ежегодно в США рожают около четырёх миллионов женщин, и для многих стресс от ожидания болезненных родов становится серьезной проблемой. Исследователи констатируют, что в США нейроаксиальная анальгезия (эпидуральная, спинальная и эпидурально-спинальная) является наиболее популярным методом обезболивания при родах, при этом основной альтернативой считаются системные опиоиды, зачастую вызывающие побочные эффекты как у матери, так и у ребенка.

Удивительно, но факт: такой распространенный во многих странах (включая Россию) ингаляционный анальгетик как закись азота (также известен как "веселящий газ"), применяющийся в медицине с XIX века и хорошо изученный, до недавних пор очень редко использовался в США - стране, славящейся передовой медициной. Однако "старое" далеко не всегда означает "непригодное": в последнее время закись азота возвращается в американские клиники, становясь более доступной. Следовательно, возникла необходимость в масштабном изучении ее применения.

Авторы нового исследования - акушеры и анестезиологи из крупного исследовательского центра Медицинского кампуса Аншуц при Университете Колорадо в Денвере.

"Закись азота довольно часто использовалась в США примерно до 1950-х годов. Потом наступила эра эпидуральной анестезии, и применение ингаляционных анальгетиков в США полностью прекратилось. Сейчас закись азота постепенно возвращается в список возможных опций обезболивания при родах", - поясняет ведущий автор исследования, доктор медицинских наук, профессор Университета Колорадо Присцилла Нодайн (Priscilla Nodine).

Несмотря на множество разрозненных данных о безопасности и эффективности применения закиси азота для снижения болезненности родов, системного анализа результатов в США практически не проводилось. Новое исследование стало первым в своем роде в масштабах страны, а также самым широким по охвату: в нем приняли участие 463 женщины, в случае которых закись азота использовалась для обезболивания во время родов.

Выяснилось, что лишь 31% женщин, первоначально выбравших для обезболивания ингаляционную закись азота, продолжили ее использование до окончания родов, тогда как 69% в процессе перешли на другой вид обезболивания - нейроаксиальную анальгезию и/или опиоидные анестетики.

Наиболее частая (96%) причина перехода от закиси азота к альтернативной терапии - недостаточное, по словам участниц исследования, обезболивание. Ингаляционная смесь, используемая в родильных отделениях, относительно слабая (50% закиси азота / 50% кислорода) и не дает мощного анестезирующего эффекта, однако способна значительно снизить стресс и тревожность роженицы.

Исследователи выяснили, что в тех случаях, когда применялся окситоцин или иная стимуляция родовой деятельности, вероятность отказа от закиси азота повышалась почти в три раза.

У женщин, переживших кесарево сечение и имевших опыт естественных родов после предыдущего кесарева, вероятность отказа от ингаляционного обезболивания в пользу нейроаксиального - как правило, эпидуральной анальгезии - оказалась еще выше, более чем в шесть раз.

При этом женщины, рожавшие ранее, переходили с ингаляционного на нейроаксиальное обезболивание в 63% случаев реже, чем первородящие. Еще одно любопытное наблюдение: чем выше над уровнем моря находились роженицы в этот непростой для себя период, тем чаще происходил отказ от закиси азота в пользу более сильного обезболивающего.

"Выбор зачастую зависит от имеющегося у семьи опыта. Одни будут настаивать на обязательном получении эпидуральной анестезии, другие - избегать ее до последнего. При этом и те, и другие могли бы воспользоваться преимуществами закиси азота", - считает Джессика Андерсон (Jessica Anderson), соавтор исследования.

"Закись азота - практичный и безопасный способ обезболивания при родах. А для некоторых рожениц он еще и совершенно достаточный: это всё, что им нужно для снижения болезненности процесса. Понимание предпосылок отказа от ингаляционного анальгетика в пользу других видов анестезии может помочь медикам при обсуждении с женщинами вариантов обезболивания во время родов", - отмечает Присцилла Нодайн.

Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Midwifery & Women's Health.

Недавно Вести.Ru рассказывали о другом исследовании, посвященном опасным свойствам закиси азота. Также мы писали о том, как анестезия действует на растения.

Текст: Вести.Наука

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