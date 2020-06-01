Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов вошли в Топ-6 величайших бойцов ММА

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко был включен в список самых великих бойцов в истории ММА. Рейтинг был составлен американским телеканалом CBS.



Емельяненко-старшего поставили на четвертое место. В тройку лидеров вошли американец Джон Джонс, бразилец Андерсон Силва и канадец Жорж Сен-Пьер. Топ-5 замкнул еще один представитель США Деметриус Джонсон.



Действующий чемпион легкого весового дивизиона UFC Хабиб Нурмагомедов был поставлен на шестое место рейтинга. В десятку величайших бойцов смешанного стиля также вошли Жозе Алду, Даниэль Кормье, Конор Макгрегор и Мэтт Хьюз соответственно.

Напомним, что 43-летний Емельяненко за 20 лет выступлений в ММА провел 46 боев, из которых он выиграл в 39, в шести проиграл, а еще один был признан несостоявшимся. 31-летний Нурмагомедов же является непобежденным бойцом, выиграв все 28 поединков.