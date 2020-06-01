Попова: острый этап подъема пандемии в РФ пройден

Россия уже прошла острый этап подъема пандемии коронавируса.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, темпы заболеваемости COVID-19 в стране значительно снижаются. Попова сообщила, что с того момента, как в РФ были введены санитарные меры, рост заражаемости снизился в 13 раз и в целом по России составляет примерно 2%.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в три раза уменьшился показатель того, скольких человек может заразить заболевший — до своей изоляции или госпитализации. По ее словам, последние недели данный коэффициент не превышает единицы, тогда как раньше был более трех.

Она подчеркнула, что данные показатели в субъектах Федерации и принятые меры "позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшение ситуации в регионах".

Попова выразила уверенность, что все это позволяет двигаться дальше.

На 1 июня 2020 года в России зафиксировано 414 878 случаев заражения коронавирусной пневмонии, из них 9035 за минувшие сутки. Излечились 175 877 человек, скончались 4855.