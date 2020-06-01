Опасная картинка "убивает" смартфоны

Владельцев Android-смартфонов, в особенности производства Samsung и Google, предупредили об опасном изображении, которое расходится по интернету. Безобидная на первый взгляд картинка с красивым пейзажем, будучи установленной в качестве "обоев" на домашнем экране, может полностью вывести устройство из строя.

Одним из первых на проблему обратил внимание блогер Ice Universe. Если установить вредоносную картинку в качестве фонового изображения, экран смартфона начнет бесконечно включаться и выключаться, что сделает его непригодным к использованию. При этом вернуть устройство в обычное состояние путем перезагрузки не получится. Единственный выход - сбросить аппарат до заводских настроек, что навсегда удалит все содержимое памяти.

WARNING∎∎∎

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL - Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

В зоне риска находятся преимущественно обладатели смартфонов Samsung и Google Pixel, отмечает Android Authority. Воспроизвести баг, например, на модели Huawei Mate 20 Pro авторы издания не смогли.

С чем связана ошибка, пока неясно. Разработчик Дилан Рассел предположил, что некоторые Android-смартфоны не могут "переварить" картинку из-за нестандартного цветового пространства. По его словам, изображение использует модель RGB, в то время как общепринятым на Android является стандарт sRGB. Согласно другой версии, картинка содержит поврежденные метаданные, которые Android не может считать.

Заявка на исправление уже была направлена разработчикам Android. До выхода патча пользователям настоятельно рекомендуется удалить изображение, если они таковое получат.

В том, что обычный контент может превратить смартфон в безжизненный "кирпич", нет ничего необычного. Например, продукцию Apple иногда поражает "текстовый вирус" - последовательность символов, которая вызывает сбой устройства. Очередная такая "эпидемия" произошла в апреле этого года.