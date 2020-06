Опасная картинка "убивает" смартфоны

Владельцев Android-смартфонов, в особенности производства Samsung и Google, предупредили об опасном изображении, которое расходится по интернету. Безобидная на первый взгляд картинка с красивым пейзажем, будучи установленной в качестве "обоев" на домашнем экране, может полностью вывести устройство из строя.

Одним из первых на проблему обратил внимание блогер Ice Universe. Если установить вредоносную картинку в качестве фонового изображения, экран смартфона начнет бесконечно включаться и выключаться, что сделает его непригодным к использованию. При этом вернуть устройство в обычное состояние путем перезагрузки не получится. Единственный выход - сбросить аппарат до заводских настроек, что навсегда удалит все содержимое памяти.

WARNING∎∎∎

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL