Третьяковка не будет повышать цены на билеты по окончании карантина

Москва постепенно снимает ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. Столичные власти обещают новые послабления через две недели, если ситуация с COVID-19 изменится в лучшую сторону. Возможно даже, что откроются музеи. В каких условиях они работают сейчас, в эфире телеканала "Россия 24" рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Из-за режима самоизоляции многие музеи открыли виртуальный доступ к своим коллекциям, и Третьяковка не стала исключением. По словам Трегуловой, на работу в новом формате музей переключился еще за неделю до закрытия – 18 марта. Она отметила, что в музее прекрасно понимали: дело идет к закрытию "не на несколько недель".

"На самом деле мы были уже внутренне готовы к тому, чтобы осуществить прорыв в той сфере, которую принято называть диджитал, но так или иначе происходило много всего, что не позволяло нам выдвинуть это направление как главное. А тут мы невероятно быстро собрались, сконцентрировались и запустили достаточно большое количество новых материалов", – продолжила гендиректор Третьяковки.

В итоге в разы выросла посещаемость всех онлайн-ресурсов галереи. По словам Трегуловой, одна только программа "Третьяковка со Шнуром", в которой экскурсии проводит музыкант Сергей Шнуров, к нынешнему моменту собрала 900 тысяч просмотров на различных ресурсах.

"Мы выработали, на мой взгляд, новый, гораздо более непосредственный и прямой формат и интонацию общения с нашими зрителями. Конечно, собираемся продолжать эти программы, – рассказала Трегулова. – Более того, мы сейчас готовим серьезнейший проект, связанный с публикацией онлайн огромного количества памятников из собрания Третьяковской галереи".

По словам гендиректора, за три месяца простоя галерея недополучит прибыль в размере 2,7 миллиона евро. Однако Третьякова не собирается отказываться от новых программ и проектов, подчеркнула Трегулова.

"Придется что-то переносить на более поздний срок, придется задуматься о чем-то и попробовать сделать этот проект за меньшие средства, но отказываться мы не хотим, потому что это означает в общем сдаться в этих обстоятельствах. То, на что мы планировали употребить эти деньги, это совершенная необходимость для музея сегодня", – сказала она.

Трегулова добавила, что музей не будет пересматривать цены на билеты в сторону увеличения. Сейчас полный билет стоит 500-600 рублей, льготный для студентов и пенсионеров – 250-300 рублей, для лиц моложе 18 лет вход бесплатный. По словам гендиректора, даже нынешняя цена может быть "серьезной преградой" для посещения галереи.

С 1 июня в Москве началось ослабление ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Горожане уже могут гулять и заниматься спортом в парках, открываются непродовольственные магазины, торговые центры и предприятия, предоставляющие бытовые услуги. Однако пропускной и масочный режимы в столице продолжают действовать.