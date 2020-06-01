Бегущая от собаки девочка угодила под машину. Видео

В Тольятти девочка, со всех ног бегущая от собаки, вылетела на проезжую часть и попала под автомобиль.

Опубликованное в сообществе видео инцидента сопровождается комментарием, что собака пыталась загрызть девочку, однако информация об укусах не поступала.

По сообщению очевидцев, ребенок не получил серьезных травм благодаря хорошей реакции водителя, успевшего нажать на тормоз.