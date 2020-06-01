IT-гиганты отреагировали на гибель афроамериканца Джорджа Флойда

Глава Apple Тим Кук в воскресенье прислал сотрудникам записку, посвященную убийству афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего 25 мая, после того как белый полицейский из Миннеаполиса прижал ему коленом шею и продержал его так более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз. После инцидента в городах по всей стране разгорелись акции протеста.

В записке Кук осудил убийство и призвал к созданию "лучшего, более справедливого мира для всех". "У нас не может быть общества, достойного гордости, если мы не сможем гарантировать свободу от страха каждому человеку, который дарит этой стране свою любовь, труд и жизнь", — сказал Кук.

Кук также признал, что расовая несправедливость существует в США, в том числе "в нашей системе уголовного правосудия" и "в несоразмерно большом ущербе от болезней чернокожих и коричневых общин", а также от экономического неравенства и неравенства в образовательных возможностях.

Письмо сотрудникам было разослано, после того как Apple закрыла некоторые из своих американских магазинов, так как в выходные протесты переросли в погромы, в результате которых пострадали несколько магазинов Apple.

В письме Кук сказал, что компания будет делать пожертвования таким группам, как Equal Justice Initiative. Он также напомнил сотрудникам о ресурсах, которыми они располагают, например о программе компании по оказанию помощи сотрудникам.

"Чтобы добиться перемен, мы должны пересмотреть наши собственные взгляды и действия в свете той боли, которая глубоко ощущается, но слишком часто игнорируется, — написал Кук в служебной записке. — Вопросы человеческого достоинства не будут стоять в стороне".

В последние дни другие крупные технологические компании также объявили об усилиях, направленных на поддержку социальной справедливости. YouTube заявил, что он пожертвует $1 миллион на инициативы в области социальной справедливости, а генеральный директор Uber заявил, что компания пожертвует $1 миллион двум группам, занимающимся реформированием системы уголовного правосудия.

В субботу Alphabet, материнская компания Google, объявила, что запланированная на 3 июня презентация новой версии операционной системы Android не состоится. В компании отметили, что сейчас не время веселиться, поэтому презентация Android 11 откладывается на неопределенный срок.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг также заявил, что гигант социальных сетей выделит $10 миллионов группам, борющимся с расовым неравенством.

И Facebook, и YouTube, однако, обратили внимание на свою политику модерации контента. В частности, решение Facebook не предпринимать никаких действий в отношении поста президента Трампа, который, как представляется, угрожал протестующим, побуждает некоторых сотрудников высказываться.

29 мая Трамп в Twitter написал, что митингующие в Миннеаполисе "бесчестят память Джорджа Флойда" и он может направить в Миннеаполис бойцов Национальной гвардии, если мэр города не примет меры. Twitter пометил его твит как героизирующий насилие, а Facebook никак не отреагировала на пост.

Цукерберг отметил, что в компании внимательно посмотрели пост Трампа, но решили оставить его, так как в посте содержатся лишь предупреждения о возможных действиях властей, а люди должны знать об этом. Цукерберг добавил, что в посте не содержится подстрекательств и призывов к насилию, поэтому удалять его не стали. Впрочем, сотрудники Facebook с шефом не согласны и осудили такой подход.

Редко можно увидеть, чтобы сотрудники Facebook публично высказывались против высшего руководства, но некоторые критиковали бездействие компании относительно постов Трампа.

"Я — сотрудник Facebook, который полностью не согласен с решением Марка ничего не предпринимать в отношении недавних постов Трампа, которые явно подстрекают к насилию. Я не единственный сотрудник Facebook, кто так считает. Не может быть нейтральной позиции по поводу расизма", — написал в "Твиттере" сотрудник отдела исследований и разработок.

Тем временем, кибербеспорядки начали чинить хакеры из Anonymous. Группировка обвинила полицию в жестокости, после чего несколько сайтов правоохранительных органов города стали жертвами кибератак. В опубликованном хакерами видеоролике человек в капюшоне и маске Гая Фокса заявил о том, что в скором времени будут опубликованы сведения о проступках правоохранителей из Миннеаполиса.