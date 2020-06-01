Москвичи смогут узнать о загруженности парков онлайн

Жители Москвы могут в режиме-онлайн узнать степень загруженности столичных парков. На портале mos.ru появилась карта, которая поможет спланировать прогулку, уменьшая при этом вероятность заражения коронавирусом.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что территории парков и других мест отдыха на карте окрашены в различные цвета в зависимости от степени их загруженности. О количестве посетителей в режиме реального времени будут оперативно сообщать администрации парков.

Зеленый цвет означает, что парк открыт для посещения и людей в нем мало. Желтый свидетельствует о том, что от прогулки стоит воздержаться, поскольку соблюдать социальную дистанцию стало сложнее. Красный цвет говорит, что людей в парке очень много. Также администрация мест отдыха может принять решение о временном их закрытии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



С помощью сервиса можно узнать и график прогулок для каждого дома с двухкилометровым радиусом, в пределах которого рекомендовано гулять.