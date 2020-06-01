Бывшего прокурора Читы обвинили в изнасиловании любовницы

44-летнему бывшему работнику прокуратуры Читы предъявили обвинение в изнасиловании. Как сообщается на сайте Следственного комитета по Забайкальскому краю, инцидент произошел в мае текущего года.

Как сообщают СМИ, речь идет о бывшем прокуроре Алексее Афанасьеве. Еще в апреле он служил в органах, но был уволен после скандала.

В изнасиловании мужчину обвинила его любовница. По ее словам, с 2017 года она состояла с ним во внебрачных отношениях и систематически подвергалась физическому и психологическому насилию. Весной 2020 года Афанасьев пытался ее задушить, а также избил шваброй и раскладушкой. Потерпевшая написала заявление на прокурора, что стало известно его начальству. Это и привело к увольнению сотрудника из органов.

После случившегося Афанасьев стал обвинять любовницу в потере работы, а в ночь с 10 на 11 мая сильно избил ее и изнасиловал. В результате потерпевшая получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Пока мужчину освободили из-под ареста. Ему запретили совершать определенные действия, в числе которых общение с потерпевшей и использование мобильного телефона.