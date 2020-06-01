Пытал, насиловал и бил ножом: в Ртищево задержан напавший на 75-летнюю пенсионерку

В Саратовской области задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в нападении на пожилую женщину, об этом в понедельник, 1 июня, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, вечером в минувший четверг, 28 мая, злоумышленник постучался в частный дом, где проживает 75-летняя пенсионерка. Преступник представился работником коммунальной службы, пришедшим проверить счетчики.

После того, как женщина открыла дверь, он напал на потерпевшую, изнасиловал ее, а после – начал требовать деньги, угрожая ей ножом, взятым на кухне.

Получив 450 рублей, злодей не успокоился и нанес своей жертве несколько ножевых ранений – удары пришлись в шею, подбородок и бок. Затем нападавший начал бить пенсионерку предметами, которые попадались ему под руку, повалил на пол и попытался задушить проводом от торшера.

Получив еще три тысячи рублей, налетчик обыскал шкафы, забрал у женщины телефон и ключи, поджег дом и скрылся, заперев дверь.

Пострадавшая сумела добраться до соседей, которые вызвали врачей и полицию.

В настоящее время ранее судимый местный житель, который, по версии следствия, совершил все описываемые преступления, находится под стражей.