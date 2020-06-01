Замуж после борделя: Дуглас снял Виталине квартиру в центре Москвы

На телеканале "Россия 1" – продолжение истории моряка Павла Дугласа, которого после возвращения из длительного рейса друг увлек в бордель.

Там Павлу, у которого ранее не было близких отношений с девушками, предложили познакомиться с жрицей любви по имени Виталина. Она настолько увлекла молодого моряка, что тот решил попробовать убедить девушку оставить занятие проституцией, начать нормальную жизнь и выйти за него замуж.

На время карантина Павел и Виталина решили пожить вместе – причем, моряк снял любимой женщине квартиру в центре Москвы и дал себе зарок зарабатывать не меньше полумиллиона в месяц, чтобы она была всем обеспечена.

Однако друг Павла Артур Левадный, который и привел его после рейса в бордель, уверен: Виталину не изменить – она вряд ли станет хорошей женой.

Во время карантина он устроил вечеринку, чтобы показать Павлу истинную сущность подруги, однако в итоге Виталина попросту сбежала.

Дуглас же считает, что Левадный ему больше не друг, а после исчезновения любимой женщины впал в депрессию.

Действительно ли Виталина решила покончить со своим прошлым? Чем она сейчас занимается? Удастся ли им с Павлом помириться и стать настоящей парой?

Благодаря кому удалось закрыть бордель, который работал даже во время карантина? И как складывались судьбы бывших проституток, решивших порвать с прошлым?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".