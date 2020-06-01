1 июня 202017:41

Kia назвала все российские цены на новый кроссовер XCeed

Kia раскрыла российские цены и комплектации "приподнятого" хэтчбека Kia XCeed и начала его продажи. Новый кросс-хэтч, который является прямым "родственником" модели Ceed, уже выпускается на заводе "Автотор" в Калининграде.

В Kia заявляют, что кузов кросс-хэтча XCeed (на 50,7% сделан из высокопрочной стали) с обычным "Сидом" роднят только передние двери, а в остальном соплатформенная модель имеет оригинальный дизайн. При этом других кузовов не будет: моделью XCeed Kia закончила формирование нынешнего семейства "Сидов", куда также входят базовый хэтчбек, универсал SW и шутинг-брейк.

На 16-дюймовых колесах (205/60) клиренс XCeed составляет 172 мм (+22 мм), а на 18-дюймовых (235/45) — уже 184 мм, что на 34 мм больше, чем у пятидверного хэтчбека Ceed. Более высокопрофильные шины дали прирост по клиренсу в 5 мм, остальное — за счет "лифта" самой подвески.

Новый XCeed имеет габаритную длину 4395 мм (хэтч Ceed — 4310 мм, универсал Ceed SW — 4600 мм) при одинаковой колесной базе, при этом он на 26 мм шире родственных моделей (1826 против 1800 мм). Габаритная высота нового кроссовера составляет 1483-1495 мм, что на 20-60 мм больше, чем у родственных моделей. В длину XCeed составляет на 90 мм короче и на 150 мм ниже кроссовера Sportage. Заявляется, что такие габариты дают центр тяжести ниже, чем у Sportage, но посадка на всех местах в XCeed на 34 мм выше, чем у обычных соплатформенных Ceed.

Багажник за счет более длинного заднего свеса стал длиннее. Его объем составляет 426 л (замеры по методике VDA), что на 31 л больше, чем у Ceed, и сопоставимо с показателями наиболее продаваемых в Европе компактных кроссоверов. Высота проема багажника увеличилась на 160 мм на фоне обычного хэтчбека и составляет 908 мм. При сложенных спинках задних сидений объем багажного отсека увеличивается до 1378 л. Дополнительную практичность дают спинки задних сидений складывающиеся в пропорции 40:20:40 и возможность установить пол багажника в двух различных уровнях.

 

На российском рынке XCeed получит два бензиновых мотора с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Агрегат 1,4 T-GDI объемом 1,35 л развивает 140 л. с. и 242 Нм при 1500-3200 об/мин, а мотор 1,6 T-GDI выдает 200 л. с. и крутящий момент 265 Нм в диапазоне 1500-4500 об/мин. Коробка безальтернативна: только 7-ступенчатый "робот" 7-DCT с подрулевыми "лепестками" уже в базе. Есть система выбора режимов движения с предустановками Normal и Sport. Все XCeed имеют привод только на переднюю ось. Атмосферных бензиновых моторов не будет в принципе — новое семейство Ceed создавалось с прицелом только на турбодвигатели. Не увидим мы в России и дизельных версий, как в Европе: слишком дорого.

Настройки подвески точно такие же, как в Европе, адаптация для России не проводилась. В Kia заявляют, что на ходу XCeed будет мягче и комфортнее, чем обычный Ceed, за счет других пружин (передние мягче на 7%, задние на 4%) и передних амортизаторов с гидравлическими буферами хода отбоя вместо обычных резиновых на других "Сидах". Ради повышения комфорта добавлен и динамический демпфер для поперечных рычагов задней подвески. А на версии с турбомотором стоят более мощные тормоза.

На фото — цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма в топовых комплектациях. В более доступных версиях сохранятся традиционные приборы с монохромным 3,5-дюймовым ЖК-дисплеем или 4,2-дюймовым цветным TFT ЖК-дисплеем.

Рулевое управление с электроусилителем конструктивно такое же, как у обычных в Ceed, но электронный блок управления перенастроен для более быстрых изначальных реакций на действия водителя. Также увеличили вспомогательную производительность электроусилителя, чтобы снизить усилия на руле. Система стабилизации тоже перенастроена.

На выбор — четыре небедные комплектации, и более дешевых версий в будущем пока не планируется. Стартовая версия Luxe (1 500 000 рублей) уже в базе оснащается 2-зонным климат-контролем, 6 подушками безопасности, противотуманками, а также светодиодными фарами, задними фонарями и дневными ходовыми огнями, датчиками давления в шинах, ассистентом старта на подъеме и датчиком света, селектор ездовых режимов (Drive Mode Select), круиз-контроль, задние датчики парковки и камеру заднего вида.

Базовая отделка салона — ткань, также есть черный кожзам, в том числе и с пакетом Black&Yellow (на фото) с желтыми элементами.

Также в цену входят мультируль с регулировкой по высоте и вылету, сеорвоприводы зеркал, аудиосистема с 6 динамиками, шторка и розетка 12V в багажнике вместе с органайзером под полом, и складная в пропорции 60/40 раздельная спинка заднего дивана. В пакет "теплые опции" уже в базе включены подогрев наружных зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателя, а также дополнительный электрический отопитель салона, обогрев руля и передних сидений. Медиасистема имеет 8-дюймовый экран и поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

В комплектации Prestige за 1 670 000 рублей предлагаются подогрев задних сидений и электрообогрев лобового стекла, сервопривод складывания наружных зеркал и LED-поворотники в их корпусах, система автоматической парковки, датчиком дождя и передними парковочными датчиками, бесключевым доступом и запуском двигателя, а дверь багажника оснащена электроприводом.

У XCeed 7 вариантов цветов кузова, в том числе новый желтый оттенок Quantum Yellow, который во всем семействе Ceed будет доступен только для этого купе-кроссовера.

Версия Premium+ (1 930 000 рублей) имеет комплекс Drive Wise, куда входят ассистент удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль с функцией движения в пробках, автомат управления дальним светом, распознавание дорожных знаков, системы экстренного автоторможения и распознавания усталости водителя. Не придется доплачивать и за цифровую "приборку" Supervision с TFT-дисплеем на 12,3 дюйма.

Комплектация Premium (2 040 000 рублей) — единственная, доступная с турбомотором 1,6 л. Она также дополнена 18-дюймовыми колесами, черными корпусами зеркал и люком с электроприводом в крыше. В салоне — пакет черно-желтой отделки Black&Yellow, кресла водителя и переднего пассажира получают электрорегулировку поясничного подпора, для водительского сиденья также предусмотрены электроприводы регулировки положения с функцией памяти. Спинка заднего дивана складывается в пропорциях 40/20/40, а в багажнике есть сетка крепления багажа.

В этой комплектации также добавлены контроль "слепых" зон и ассистент выезда с парковки задним ходом, а также стояночный тормоз с электроприводом. Сюда же входят аудиосистемой JBL c сабвуфером и 6 динамиками, беспроводная зарядка и медиасистема с навигатором, экраном на 10,25 дюйма с раздельным изображением , поддержкой Android Auto и Apple Car Play, и возможности отображения пробок в реальном времени. В медиасистема также есть Bluetooth-модуль с параллельным подключением двух устройств.

Текст: АвтоВести

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