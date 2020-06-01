Минэнерго: газификация регионов обойдется в 1,7-2 триллиона рублей, но таких денег нет

На финансирование программы газификации регионов в ближайшие десять лет потребуется 1,7-2 триллиона руб., заявил замминистра энергетики Павел Сорокин. Минэнерго совместно с "Газпромом" оценило программу в 170-200 миллиардов руб. в год.

Минэнерго отмечает возможный дефицит финансирования программы. Так, "Газпром" имеет на эти цели 70-80 миллиардов руб. в год. Наметился очень большой пробел в финансировании этой программы, подчеркнул Сорокин.

В связи с этим необходимо рассмотреть возможность использования тарифных источников финансирования.

Между тем совместная ответственность "Газпрома" и властей регионов за выполнение программ газификации не работает, заявила 2 марта глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Уровень газификации в газодобывающей России растет всего на 1% в год. "Это неправильно. Так не должно быть", — подчеркнула Матвиенко.

Замминистра энергетики Кирилл Молодцов заявил в феврале, что уровень газификации в России составит к 2030 году 85-88%.