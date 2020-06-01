Замначальника Куйбышевской железной дороги арестован за взятку

В Самаре арестовали заместителя начальника железной дороги. Ему инкриминируют особо крупную взятку.

По материалам дела, Дмитрий Атякин в должности первого зама начальника Куйбышевской железной дороги потребовал от компании, занимающейся маневровыми работами на путях, за продолжение деятельности 5 с половиной миллионов рублей. Так же в течение года руководство компании оплачивало электричество, потребляемое частным домом замначальника КбшЖД. Общий размер выплат составил порядка 300 тысяч рублей.

В настоящее время, сообщает ГТРК "Самара", на экс-начальника железной дороги завели уголовное дело. Все его имущество. в том числе квартиры, загородный дом, земля и машины, арестовано. Правоохранители заканчивают проведение следственных мероприятий.

Напомним, что Атякин уже являлся участником уголовного дела. Он с двумя подельниками в октябре 2019 года получил от одной транспортной компании взятку в миллион 200 тысяч рублей за помощь в перевозке продукции по своим подъездным путям. Приволжские следователи раскрыли преступную схему.