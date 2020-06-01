Сергей Лебедев назначен начальником Следственного департамента МВД

У Следственного департамента МВД России новый начальник — Сергей Лебедев. Указ о назначении генерала подписал 1 июня 2020 года президент России Владимир Путин. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступил с силу со дня подписания.

Глава российского государства назначил Лебедева также заместителем министра внутренних дел, при этом освободив его от ранее занимаемой должности. До приглашения в Москву Лебедев возглавлял УВД по Рязанской области. Кроме того, генерал-майору Сергею Лебедеву было присвоено специальное звание генерал-майора юстиции.

Сергей Николаевич Лебедев заменил генерала Александра Романова, который был 9 апреля снят главой государства в связи со злоупотреблениями его подчиненных по делу предпринимателя Альберта Худояна. Подозреваемый в мошенничестве на 3,75 миллиарда рублей владелец компании "Оптима девелопмент" вышел из СИЗО под домашний арест. В отношении генералы юстиции Александра Краковского, Александра Бирюкова и следователя по особо важным делам МВД Александра Брянцева возбуждено уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями.