Обнаружено крупнейшее в истории Земли излияние магмы

Геологи обнаружили следы самого большого в истории планеты излияния магмы на поверхность. Расплавленная лава залила регион размером в тысячи километров.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Science Advances учёными из Новой Зеландии, Сингапура, США и Германии.

Исследователи изучили строение плато Хикуранги в Новой Зеландии. Это огромная область, сформированная из лавы, поднявшейся на поверхность из недр Земли около 120 миллионов лет назад.

Геологи обратили внимание, что в этом месте сейсмические волны ведут себя удивительным образом. Их скорость очень высока (8,8 километра в секунду) и одинакова в горизонтальном направлении. А вот в вертикальном направлении волны распространяются медленнее.

Точно такими же сейсмическими характеристиками обладают ещё два вулканических плато: Онтонг-Ява и Манихики. Первое ныне расположено в 3000 километров от Хикуранги, а второе — в 3500 километров.

Учёные давно подозревали, что эти три плато некогда составляли единое суперплато, разорванное на части движением литосферных плит. На это указывал, в частности, изотопный состав пород. Сходство сейсмических характеристик стало новым и, возможно, решающим доказательством.

Красными стрелками показано движение тектонических плит, разорвавшее некогда единое плато Онтонг-Ява-Манихики- Хикуранги на три части.

По версии исследователей, 120 миллионов лет назад с границы ядра и мантии поднялся гигантский пузырь магмы (плюм). При приближении к поверхности Земли давление падало, и пузырь начал расширяться, становясь похожим на гигантский гриб. Магма, в глубинах мантии вязкая почти до твёрдости, при падении давления стремительно превращалась в жидкость. В итоге жидкая лава прорвалась на поверхность, затопив огромную территорию.

"Экстраординарно, что все эти плато когда-то были соединены и образовывали самую большую область вулканических излияний на планете, достигавшую двух тысяч километров в поперечнике", — отмечает первый автор работы Тим Штерн (Tim Stern) из Университета королевы Виктории в Веллингтоне.

Исследователи также предполагают, что столь масштабное извержение могло оказать влияние на климат и биосферу планеты. Впрочем, 120 миллионов лет назад, по данным палеонтологов, не происходило никаких массовых вымираний.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, как часто извергаются супервулканы. Говорили мы и о том, что вулканическая активность могла быть причиной величайшего вымирания на Земле.