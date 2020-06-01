Полицейские застрелили двух вооруженных манифестантов в Айове

Полицейский патруль попал в засаду в американском Давенпорте (штат Айова), один страж порядка получил ранения. Ответным огнем правоохранители убили двух участников беспорядков, еще один попал в больницу, сообщает WHO13.

Перестрелка в районе, где расположены торговые центры, завязалась около трех часов утра понедельника. Начальник полицейского управления города Пол Сикорски уточнил, что его подчиненным противостояли вооруженные манифестанты, двое из которых были убиты, один ранен. Подробности он не привел.

Начиная с субботы, когда в Давенпорте прошла мирная демонстрация, были задержаны несколько человек, подозреваемых в применении силы и мародерстве.

Беспорядки начались в Миннеаполисе и других городах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Увольнение четверых правоохранителей и задержание одного по обвинению в убийстве по неосторожности не спасло ситуацию — в 40 городах введен режим чрезвычайной ситуации в связи с погромами и стычками.