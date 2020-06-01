Храм Христа Спасителя и Елоховскский собор откроются 2 июня, остальные церкви - 6 июня

6 июня в Москве откроются все храмы Русской православной церкви. Немного раньше, 2 июня, для прихожан распахнут двери Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове. Об этом сообщила в Telegram рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.

Ранее ходить в храмы разрешили в Подмосковье. Это возможно в тот период, когда в них нет богослужений, участвовать в которых православным можно сейчас на улицах. Службы могут проводиться возле церквей при соблюдении санитарных предписаний.