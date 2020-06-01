СКА вернул Кагарлицкого в московское "Динамо" в обмен на троих хоккеистов

Санкт-петербургский СКА произвел обмен с московским "Динамо", в результате чего хоккеист Дмитрий Кагарлицкий покидает "армейцев" и возвращается в состав бело-голубых.



В обмен на 30-летнего нападающего СКА получит права на троих победителей Мирового кубка вызова в составе юниорской сборной России — защитника Павла Минтюкова, и нападающих Никиту Чибрикова и Даниила Лазуткина, о чем сообщает официальный сайт "Динамо".



Кагарлицкий выступал за СКА один сезон. По итогам завершившегося сезона он принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав 15 очков, из которых 4 гола и 11 результативных передач.



До СКА Дмитрий также на протяжении сезона выступал за "Динамо".