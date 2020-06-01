ЦИК: Россия впервые будет голосовать в течение семи дней

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в течение недели, отдать голос можно будет в любой день, писать заявление на досрочное голосование не потребуется.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал заместитель главы Центризбиркома РФ Николай Булаев.

Он пояснил, что в течении 6 дней до дня голосования избирательные участки будут работать в режиме, позволяющему любому человеку прийти и отдать свой голос.

По словам зампреда, такой формат голосования проводится в России впервые.

Булаев отметил, что на днях ЦИК даст официальный старт предвыборной компании, подчеркнув, что сразу после подписания соответствующего указа президента РФ, регионы смогут направить в Центризбирком запрос с разрешением провести голосование в электронном виде.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин сообщил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля 2020 года.

В своем Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года Путин предложил ряд важных поправок в основной закон страны. Они были одобрены обеими палатами парламента, а также Конституционным судом.

По предложению главы государства, поправки вступят в силу только после их одобрения на Общероссийском голосовании, которое изначально было назначено на 22 апреля 2020 года, но потом было перенесено на неопределенный срок из-за ситуации с пандемией коронавирусной пневмонии.