Активность в промышленности США выросла в мае после 11-летнего минимума

Производственная активность в США в мае выросла с 11-летнего минимума в предыдущем месяце, что является самым сильным признаком того, что худший из экономических спадов остался позади, поскольку предприятия возобновили свою работу, передает Reuters.

В то же время отмечается, что восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и связанных с этим ограничительных мер, может занять годы из-за высокого уровня безработицы.

Институт управления поставками (ISM) заявил, что его индекс национальной фабричной активности вырос до 43,1 пункта в прошлом месяце с 41,5 пункта в апреле, что было самым низким уровнем с апреля 2009 года.

Показатель ниже 50 указывает на сокращение активности в секторе, на который приходится около 11% ВВП США.

Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали рост индекса до 43 пунктов в мае.

Первое увеличение индекса ISM с января отразило улучшения в региональных обзорах производства в мае и предположило, что апрельский уровень стал минимальным для экономической активности. В то же время экономика США лишилась как минимум 21,4 миллиона рабочих мест в марте и апреле.

Экономика США сократилась на 5% в годовом выражении в I квартале, что является худшим показателем после рецессии 2007-2009 годов.

Индекс прогнозируемых новых заказов ISM увеличился до 31,8 пункта в мае с 27,1 пункта в апреле, что стало самым низким показателем с декабря 2008 года.

Показатель незавершенных заказов по заказам на фабриках вырос в прошлом месяце до 38,2 пункта после падения до 37,8 пункта в апреле.

Также наблюдалось незначительное улучшение показателей занятости на фабриках, которые выросли до 32,1 пункта в мае после падения до 27,5 пункта в предыдущем месяце, что стало самым низким показателем с февраля 1949 года.