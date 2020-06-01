Рублевая феерия: есть ли повод насторожиться?

Российская валюта не думает отступать, и сегодня доллар на Московской бирже опустился уже ниже 70 руб. – впервые с начала марта.

Как и прежде, укрепление рубля проходит на фоне высокого спроса на валюты развивающихся стран и валюты сырьевой группы. Доллар Австралии и канадский доллар также сегодня уверенно растут.

Кроме того, поддержку оказывают высокие цены на нефть. Цена за баррель смеси Brent сегодня превышала отметку $38, правда, это новый контракт, и он изначально торговался примерно на $2 выше, чем истекший.

Так или иначе, ралли продолжается, свою роль играют сезонные факторы, а также смягчение риторики Трампа в отношении Китая. Еще в пятницу он дал понять, что пока никаких жестких ограничений вводить не планирует.

Совсем скоро пройдет заседание Банка России, на котором от регулятора ждут резкого снижения ключевой ставки. Комментарии регулятора, впрочем, могут испортить настроения любителям рублевых активов, если в них не будет сигнала о дальнейшем смягчении политики.

В целом же столь стремительное укрепление российской валюты может служить сигналом для коррекции или разворота, правда, это вовсе не означает, что тренд поменяется уже в ближайшие дни.

Стоит отметить, что с технической точки зрения котировки пары доллар/рубль протестировали сегодня важный уровень 69,5 руб. и отсюда могут начать движение вверх.

Правда, свою роль здесь играет фактор квартальной экспирации, которая состоится 18 июня. Очевидно, крупные игроки за прошедшие три месяца провели большую игру на укрепление рубля, и до истечения фьючерсов и опционов могут постараться удержать котировки вблизи текущих уровней.