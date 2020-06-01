Президент подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ об определении 1 июля текущего года в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Отмечается, что при проведении голосования необходимо учитывать складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и обеспечить соответствующие меры безопасности в связи с распространением коронавируса.



Ранее Владимир Путин заявил, что 1 июля является безупречной датой с юридической точки зрения, поскольку голосование состоится спустя тридцать дней после объявления дня голосования. Также эту дату на фоне двух эпидемических периодов и улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 можно назвать безопасной.