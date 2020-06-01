В Орловской области появятся мобильные технопарки "Кванториум"

Технопарк "Кванториум" в Орловской области сделают мобильным. Такая форма позволит детям из удаленных поселков получать дополнительное образование. Передвижной комплекс будет оснащен новейшим оборудованием, что позволит осваивать 3D-моделирование, заниматься робототехникой и даже проектировать беспилотники.

В рамках нацпроекта "Образование" в область поступят 3 мобильных технопарка, уточнил глава департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин. Производить комплексы будут на Орелтехмаше.

Руководитель департамента промышленности Геннадий Парахин сообщил: "Стоимость трех технопарков на мобильных шасси составит 39 с половиной миллионов рублей. Первый поступит в регион до конца июля, два остальных в следующем году".

Как информирует ГТРК "Орел", в технопарках дети не только развивают свои навыки и интересы, но и получают возможность заложить основы для будущих серьезных проектов.