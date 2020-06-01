За пять месяцев РЖД полностью выполнило обязательства по вывозу угля перед Кузбассом

РЖД выполнила все обязательства по перевозкам грузов перед угольными компаниями Кузбасса по итогам пяти месяцев 2020 года. Кроме того, с администрацией Кемеровской области достигнута договоренность по увеличению вывоза каменного угля. Для этого железнодорожники максимально используют свободные мощности на южном и северо-западном направлении, также компанией введены максимальные скидки на перевозку угля.

Дочка РЖД АО "ФГК" снизила стоимость аренды полувагонов. Сейчас эта цена является минимальной на рынке, но с 1 июня клиентам по программе лояльности предложены еще более выгодные условия, сообщила пресс-служба ОАО "Российские железные дороги".

Из Кузбасса на Дальний Восток с января по май 2020 года было вывезено 23,3 миллиона тонн угла, из них по плану 22 миллиона тонн на экспорт и на 2,2% превысила перевозку для внутреннего рынка – это 1,3 миллиона тонн полезного ископаемого. При этом в РЖД отметили, что увеличилось и число отказов от перевозок в восточном направлении – угольные компании Кузбасса не смогли предоставить для перевозки еще 180 тысяч тонн каменного угля. Погрузка кузбасского угля в южном направлении составила 8,9 миллиона тонн за 5 месяцев 2020 года. Это на 0,6% меньше плана, но в то же время на 8,7% превысили план экспортные поставки, которые составили 4,4 миллиона тонн.

На 4,8% меньше плана кузбасские угольные предприятия предоставили своей продукции для транспортировки в северо-западном направлении. В итоги незагруженными остались 13 тысяч 800 вагонов. В этом направлении было погружено только 25.6 миллиона тонн твердого топлива. Здесь есть 5% снижение поставок угля как на экспорт, так и на 4% — на внутренний рынок.

ОАО "РЖД" и администрация Кузбасса в марте 2020 года заключили соглашения, закрепившие планы по вывозу угольной продукции по помесячному графику. По этим соглашениям вывоз угля в восточном направлении должен составить 53 миллиона тонн угля на экспорт и 3,55 миллиона тонн для внутреннего рынка. При этом вывоз угля в южном и северо-западном направлении выполняется на основе индикативных показателей, то есть не имеет обязательного характера.

В южном направлении холдинг РЖД готов перевезти более 21,1 миллиона тонн каменного угля, в том числе не менее 9,41 миллиона тонн на экспорт в направлении российских портов Азово-Черноморского бассейна и 11,73 миллиона тонн угля внутрироссийским получателям грузов.