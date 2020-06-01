Столичным барам площадью менее 20 "квадратов" запретили продавать алкоголь

Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в закон о торговой деятельности в столице. Согласно правкам, ограничивается розничная продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания площадью в 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах.

Продавать алкоголь небольшим заведениям можно будет лишь в том случае, если у них имеется зал обслуживания посетителей, общая площадь которого соответствует требованиям федерального законодательства. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.



Ранее сообщалось, что в России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя. Авторы, выступившие с инициативой, считают, что такая мера позволит регулировать работу "наливаек", то есть небольших баров и кафе, располагающихся в жилых домах.