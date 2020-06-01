ЦСКА начал подготовку к возобновлению чемпионата России по футболу

Столичный футбольный клуб ЦСКА приступил к тренировкам на подмосковной базе в Ватутинках. Перед этим все футболисты сдали повторные тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат.



"В соответствии с разрешением Мэрии Москвы возобновить тренировочный процесс профессиональных спортивных команд сегодня ПФК ЦСКА приступил к работе на базе в Ватутинках", — говорится в сообщении на официальном сайте красно-синих.



Напомним, что ранее исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить сезон в чемпионате России по футболу. Его рестарт намечен на 21 июня. Кроме того, было решено, что на стадионах могут присутствовать болельщики, но согласно рекомендациям Роспотребнадзора, не более 10 процентов от общей вместительности арены.