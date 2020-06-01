В России вышел телевизор Samsung с вращающимся экраном

Компания Samsung объявила о выходе на российском рынке нового 4К-телевизора The Sero. Новинка снабжена подставкой и вращающимся на 90 градусов экраном, что делает удобным для просмотра вертикальное видео, снятое на камеру смартфона.

По словам представителей компании, The Sero предназначен для "мобильного поколения" людей, привыкших отсматривать контент в портретном режиме из Instagram, YouTube и TikTok. В перевернутом виде смарт-ТВ сам выглядит как большой смартфон.

Из ландшафтного режима в портретный The Sero переходит автоматически, в соответствии с тем, в какой ориентации пользователь удерживает смартфон. Картинка (включая приложения и социальные сети), выведенная с мобильного устройства, займет весь экран целиком, без черных полос по бокам. Чтобы продублировать контент, достаточно прикоснуться смартфоном к рамке телевизора.

The Sero располагает 43-дюймовым дисплеем QLED с разрешением 4K, модулем Bluetooth и 4.1-канальной акустикой (60 Вт) с кодеком Dolby Digital Plus для вывода объемного звука. Динамики встроены в вертикальную подставку.

Также заявлена поддержка технологии AirPlay 2, благодаря чему владельцы айфонов смогут просматривать на The Sero видео, фото, а также играть в мобильные игры. Яркость изображения регулируется автоматически, в зависимости от уровня внешней освещенности.

The Sero можно использовать и в качестве элемента интерьера - например, как часы или фоторамку. Для этого есть пять режимов: "Плакат", "Часы", "Фото", "Звуковая стена" и "Кинематограф".

В России продажи The Sero уже начались. В официальном интернет-магазине Samsung новинку можно заказать за 109 990 рублей.