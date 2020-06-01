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1 июня 202019:43

В мире переизбыток нефтеперерабатывающих заводов

Global Look Press

В марте, в начале распространения пандемии, нефтеперерабатывающие заводы во всем мире сократили объемы переработки на фоне падающего спроса. Однако в секторе переработки наблюдается структурная проблема: чрезмерные объемы застройки привели к переизбытку перерабатывающих мощностей, и эта проблема сохранялась на протяжении многих лет. По данным МЭА, объем переработки с декабря 2019 года по март 2020 года снизился на 8 миллионов баррелей в день. Данные за апрель, вероятно, намного хуже. Тем не менее "другие источники не указывают на то, что замедления переработки достаточно, чтобы соответствовать предполагаемому падению спроса", пишет агентство в майском отчете о рынке нефти. По оценкам агентства, пропускная способность во II квартале может снизиться на 13,4 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении.

Но по крайней мере в США темпы переработки достигли минимума и начали восстанавливаться. За неделю, закончившуюся 22 мая, американские нефтеперерабатывающие заводы переработали 12,991 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 12,383 миллиона баррелей в сутки двумя неделями ранее, хотя объемы все еще снижаются на 3-4 миллиона баррелей в сутки на фоне обвала рынка. Спрос на бензин подскочил с 5,311 миллиона баррелей в сутки в середине апреля до 7,253 миллиона баррелей в сутки к 22 мая, что стало признаком роста спроса.

Тем не менее, если взять данные за несколько недель или месяцев, сектор переработки сталкивается с более серьезной проблемой. За последние несколько лет нефтяная промышленность инвестировала десятки миллиардов долларов в нефтеперерабатывающие заводы по всему миру, в том числе около $52 миллиардов в 2019 году. Необычайно большое число построек крупных нефтеперерабатывающих заводов привело к избыточным мощностям.

"Несколько лет роста инвестиций закончились рекордным объемом новых перерабатывающих мощностей (2,2 миллиона баррелей в сутки), которые будут введены в эксплуатацию в 2019 году, включая два мегаперерабатывающих завода в Китае, которые интегрированы с нефтехимическими операциями", — говорится в отчете МЭА.

Увеличение перерабатывающих мощностей на 2,2 миллиона баррелей в сутки в прошлом году резко отличается от слабого роста спроса на 0,8 миллиона баррелей в сутки.

В течение следующих пяти лет у отрасли в разработке еще 6 миллионов баррелей в день новых перерабатывающих мощностей. Стоит помнить, что все это происходит в то время, когда аналитики обсуждают, удалось ли достичь пикового спроса на нефть. Даже если предположить, что накануне пандемии спрос не достиг пика 100 миллионов баррелей в день, пройдет еще несколько лет, прежде чем этот порог будет превышен. Очень немногие предвидят, что к 2025 году спрос вырастет на 6 миллионов баррелей в день.

В результате многие нефтеперерабатывающие заводы могут оказаться под угрозой. У некоторых из них есть сильные стороны и преимущества, которые позволят им пережить шторм. МЭА отмечает, что у нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке есть "структурные преимущества", так как у них есть доступ к дешевому сырью, а заводы в Азии близки к быстрорастущим центрам спроса.

Старые нефтеперерабатывающие заводы в США, Европе и Японии находятся в более сложном положении. "Например, нефтеперерабатывающие заводы в Японии и Европе сократили свои мощности на 2 миллиона баррелей в день с 2013 года, — пишет МЭА. — Несколько европейских заводов преобразованы в биоперерабатывающие заводы".

Между тем, структура корпоративных предприятий, стоящих за нефтеперерабатывающими заводами, все больше делает уклон в государственном направлении. Это потому, что новые нефтеперерабатывающие заводы, строящиеся на Ближнем Востоке и в Азии, в основном возглавляют государственные компании. МЭА отмечает, что национальным нефтяным компаниям принадлежит 30% действующих в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Избыточные мощности, давление на более слабые нефтеперерабатывающие заводы, переход к государственному контролю — все эти тенденции, "вероятно, усилятся в результате кризиса 2020 года", заявляет МЭА.

Также в краткосрочной перспективе усилится географическое неравенство из-за распространения пандемии COVID-19. Азиатские экономики справились с пандемией лучше и быстрее, чем Европа и США. Нефтеперерабатывающие заводы в этих странах сталкиваются с улучшением рыночных условий.

"В этих сложных условиях усилия более устойчивых переработчиков по завоеванию доли рынка могут еще больше способствовать вытеснению наиболее уязвимых игроков. В конечном итоге это приведет к снижению давления в среднесрочной и долгосрочной перспективах", — заявляет JBC Energy.

 

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