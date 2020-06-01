Дата определена: как будет организовано голосование по поправкам к Конституции

Голосование по изменениям в российскую Конституцию состоится 1 июля. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 1 июня по итогам совещания с главами ЦИК, Роспотребнадзора и членами комиссии, которая и собирала предложения граждан и оформляла их в закон. И с юридической, и с санитарной точек зрения процесс голосования должен соответствовать самым строгим требованиям, глава государства это подчеркнул особо.

С началом эпидемии вопрос об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию был поставлен на паузу, чтобы не подвергать опасности жизни и здоровье россиян.

"Мы перенесли дату всероссийского всеобщего голосования по поправкам в Конституцию, исходя из основного, главного приоритета — сохранение жизни и здоровья наших граждан. Ничего не может быть важнее этого. Но исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию. В целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется", — заявил Владимир Путин.

Зато борьба с коронавирусом сделала поправки, особенно те, что касаются концепции социального государства, гораздо более актуальными. То, что де-юре пока не оформлено, де-факто в стране уже действует.

"Мы наблюдаем такое уникальное явление, когда поправки еще не вступили в силу, но уже определяют содержательное дополнение законодательства. Если обратим внимание, то за прошедшие 2,5 месяца принято большое количество законов, указов президента, они ориентированы на нужды людей. Нужно сохранить устойчивость этого тренда, а для этого нужна системная основа", — рассказала сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Талия Хабриева.

"Некоторые вещи мы уже имплементируем в жизнь даже до принятия поправок в Конституцию. Это говорит о том, что те поправки, которые предлагались в том числе и рабочей группой, абсолютно востребованы условиями нашей сегодняшней жизни", — отметил глава государства.

Используя как раз те тезисы, что заложены в новой редакции Конституции, России удается противостоять угрозе гораздо увереннее многих других стран. Участники совещания говорили об этом многократно.

Избирательная активность в мире не снижается, больше десятка государств нашли возможность даже в такой ситуации провести выборы.

"Давайте посмотрим на опыт зарубежных стран. Южная Корея провела парламентские выборы, сенатские выборы состоялись в Ирландии, целый ряд стран провели муниципальные выборы — это Япония, Канада, Франция, Бавария. Парламентские выборы прошли в Израиле. То есть жизнь идет, люди в этих условиях имеют право реализовывать свои конституционные права на управление государством. Мы должны тоже в своем законодательстве предусмотреть такие возможности", — обратился сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Андрей Клишас.

Последние опросы ВЦИОМ показывают: обо всех инициативах хорошо осведомлены 93 процента опрошенных. Важными поправки о здравоохранении, детях, пенсиях и социальных пособиях считает тоже абсолютное большинство.

Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию все это время свою деятельность продолжала, пусть и дистанционно. Своим чередом шла и подготовка к общероссийскому голосованию, просто в агитационных материалах пока дату не указывали. Здесь крайне важно было соблюсти юридические формальности. В законе значится, что между объявлением дня голосования и самой процедурой должно быть не меньше тридцати дней. Легитимность — превыше всего.

"Смысл конституционный законодательный 30-дневного срока в следующем — это информированность людей о содержании поправок, готовность нашей избирательной системы, избирательных комиссий. Нам кажется, Владимир Владимирович, многие члены рабочей группы с этим были согласны, сейчас можно вернуться к проведению общероссийского голосования. Тем более что у нас на линии связи были и представители регионов, они тоже говорили о том, что уже готовы проводить общероссийское голосование. Принимаются решения по смягчению мер, конечно с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Кроме того, мы знаем, что вы приняли решение о проведении в Москве Парада Победы. Принято решение о возобновлении Чемпионата России по футболу, другие мероприятия, ЕГЭ будут проводиться, выпускные экзамены. Поэтому, Владимир Владимирович, жизнь продолжается, и различные формы общественной активности выходят в нормальный режим. Проведение общероссийского голосования сегодня мне кажется как никогда актуальным. Давайте обсудим с Центральной избирательной комиссией, Роспотребнадзором. Ваш главный принцип — это безопасность для граждан. Конец июня это уже дата, когда голосование можно проводить", — предложил Андрей Клишас.

Ранее неофициально звучало предложение провести все в один день, но смешивать два таких важных и в то же время таких разных события как Парад Победы и голосование по Конституции президент считает неприемлемым:

"Знаю, многие юристы считают, что 30 дней уже состоялись и нет необходимости назначать срок. У меня все-таки на этот счет свое мнение есть, которое заключается в том, что нужно дать возможность людям сосредоточиться именно на поправках в основной закон Конституции. Это чрезвычайно важное обстоятельство и важный документ сам по себе. Нужно, чтобы люди принимали эти решения вне зависимости ни от каких бы то ни было текущих ситуаций, в том числе с этой коронавирусной инфекцией. Были даже идеи провести, я знаю, мне коллеги говорили об этом, голосование прямо в день Парада. Не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны и поэтому Парад Победы — это святое дело, не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по Конституции. Мне кажется и экономить на этом не надо, потому что один из побудительных мотивов проведения в День Победы — это экономия средств, это тоже нерабочий день. Не будем на этом точно экономить. Нам нужно 30 дней с момента объявления еще для решения некоторых вопросов, в данном случае технического характера, но не только. Что я имею в виду. Мы сейчас возвращаемся к нормальному ритму жизни, многие предприятия возобновляют свою работу. Но все это проходит под знаком требований соблюдений определенных правил, связанных с коронавирусной инфекцией. Нам надо отработать эти механизмы, сделать так, чтобы в жизнь наших граждан естественным образом вошли требования, чтобы мы все к ним привыкли, чтобы было достаточно необходимых материалов, средств защиты".

Механизмы, в принципе, уже отработаны. Центральная избирательная комиссия не сидела сложа руки. Составлены четкие рекомендации и для участников комиссий, и для наблюдателей, и для тех, кто придет на голосование.

"Основной принцип — максимальное рассредоточение потенциальных участников голосования как во времени, так и в пространстве. Все участники голосования и члены комиссии, и наблюдатели, и представители СМИ, и, подчеркну, сами голосующие будут обеспечены, мы за это отвечаем, мы это гарантируем, всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты: обязательно маска и перчатки, даже всех обеспечим одноразовыми ручками. Это мы берем на себя. Сейчас по этому поводу с Минпромторгом идет огромная работа. Более того, перед началом голосования мы предполагаем провести повсеместное тестирование членов избирательной комиссии на наличие коронавирусной инфекции. Мы предусмотрели, что потоки, которые идут на голосование и выходят после, будут четко разведены, никакого пересечения их не будет. Обязательно на входе в избирательный участок будут организованы пункты температурного контроля, места для дезинфекции рук. В период голосования в час будет примерно около восьми человек — это как раз очень комфортный режим для того, чтобы безопасность была полностью обеспечена", — рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

С одной стороны, нужна открытость, чтобы никто не сомневался в результатах, с другой — дистанция, чтобы защитить население от вируса. И оба этих условия — обязательные.

"Мы предусмотрели многие формы, которые позволят людям выбрать для себя удобную, но еще раз хочу подчеркнуть — это будет при тотальном общественном наблюдении происходить. Мыпредлагаем провести голосование не только в тот день, которую вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня голосования. То есть в общей сложности предлагаем, чтобы у наших граждан, потенциальных участников общероссийского голосования, была возможность проголосовать, когда им наиболее удобно, в течение семи дней", — обратилась Элла Памфилова.

Глава ЦИК первая назвала и дату, в которую провести эту процедуру было бы, по ее мнению, оптимально — 1 июля. Путин с этим согласился.

Никак нельзя без консультаций с эпидемиологической службой. Безопасность голосующих важнее всего, но учитывая меры, которые будут приняты, риск для граждан не то, что минимальный — его не будет совсем.

"Необходимые методические рекомендации, разработанные для проведения ЕГЭ, таковы же, как и при организации и проведении единого дня голосования. Мне кажется очень важным отметить, что интервал буквально в два дня позволит сохранить для использования все то, что будет оборудовано для единого дня голосования и успеть обработать все участки, подготовить их абсолютно безопасными для проведения дня голосования", — прокомментировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Президент все предложения не просто выслушал, а записывал аргументы на отдельный лист и уже на их основании принимал решение.

"Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию России 1 июля 2020 года. Я обращаюсь и к руководителям регионов страны, губернаторам — прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей. Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом. Конечно, обращусь к нашим гражданам, чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании, поскольку речь идет об основном законе — Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с международными партнерами. Неслучайно Конституцию называют основным законом страны. Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определение параметров основного закона в голосовании по поправкам в Конституции самое активное участие", — заявил президент.

Если "за" будет больше половины из тех, кто проголосовал, все поправки немедленно вступят в силу. Это особо оговаривается в документах — основной закон изменится только после одобрения граждан.