В аптеке не купить: мощный препарат от COVID-19 массово поступит в больницы

Первый российский препарат "Авифавир", одобренный для лечения коронавируса, уже испытан более чем на 180 больных. Эффективность лекарства составила 90 процентов: у подавляющего большинства пациентов за три дня снижалась температура, а полное выздоровление наступало вдвое быстрее. В аптеках препарат продаваться не будет, но 60 тысяч курсов "Авифавира" поступят в больницы разных регионов России.

Больничная арифметика Сергея Валентиновича — сложить пять таблеток утром и пять вечером, умножить на три дня приема и получить температуру 36, 6, что и требовалось доказать испытаниями первого в мире препарата от коронавируса.

"Когда пациенты принимают "Фавипиравир" ("Авифавир" его аналог), многие вещи улучшаются в два раза. Средняя продолжительность болезни уменьшилась с 9 до 4 дней. Мы четко показали, что препарат эффективен и работает. 65 процентов пациентов, которых лечили лекарством, уже на четвертый день стали чувствовать себя лучше", — рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Всего за два месяца Российским фондом прямых инвестиций вместе с компанией "ХимРар" на основе известного японского лекарства от гриппа "Фавипиравир" был разработан "Авифавир". Препарат уже получил регистрационное удостоверение Минздрава.

Эффективность "Фавипиравира" первым отметил Китай — лучшие результаты среди сотен лекарств, которыми пробовали лечить ковид. Купить сырье или сам препарат не удавалось, тогда и было принято решение разработать свой аналог. "Авифавир" — первый российский препарат прямого противовирусного действия.

"60 тысяч курсов будет произведено в этом месяце. По мере того, как российские потребности будут удовлетворены, мы считаем, что лекарство можно будет поставлять за рубеж, и Россия может стать экспортером данного препарата", — отметил гендиректор РФПИ.

Массовое производство запущено — 11 июня "Авифавир" поступит в российские больницы. Купить лекарство в аптеке невозможно.



В клинических исследованиях "Авифавира" участвуют уже 35 российских клиник. Лекарство блокирует размножение вируса, дает время иммунной системе выработать ответ и остановить болезнь. При этом — минимум побочных явлений. "Авифавир" не бьет по почкам или сердцу. Единственное противопоказание — беременность.

"Мы отмечали клинический регресс симптоматики, особенно общей слабости, другие проявления общеинтоксикационного синдрома, ломоту в теле, ощущения недомогания, головной боли", — прокомментировала заведующая инфекционным отделением клинической больницы №1 города Смоленска Елена Симакина.

На третий день у большинства больных температура приходит в норму. На пятый уже и тест становится отрицательным. Это мощное лекарство Россия производит своими силами. Оказываясь вместе с Японией, Китаем и Соединенными Штатами в четверке стран, обладающих препаратами прямого действия против коронавируса.