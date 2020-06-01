Маски и перчатки - главный тренд в открывающихся бутиках

Действительно долгожданное для многих событие — в Москве сегодня вновь открылись 47 тысяч непродовольственных магазинов, а еще химчистки, дома быта, мастерские по ремонту одежды и обуви. И продавцы, и покупатели привыкают к новым санитарным требованиям, которые теперь обязательны для всех.

В пору было бы запустить обратный отсчет. Три, два, один, и двери торгового центра вновь открыты для посетителей.

"Ждала — вы не представляете, как. Когда мне сын сказал: мама, открыли торговые центры, я летела сюда первая! Я прибежала с больной ногой, мне все равно. Мне только что-то нужно купить уже!", — делится эмоциями женщина.

Дарье и Никите нужно купить сразу три комплекта детской одежды. Добрыня, Алеша и Илья растут по-богатырски.

"Нужны резиновые сапоги, нужны кроссовки. Дети маленькие, нога растет очень быстро. Невозможно было осенью купить на весну. Покупаешь по факту. В Интернете детям заказывать очень сложно", — говорит Дарья Волощук.

В отделах косметики и парфюмерии смотреть можно, действительно, только глазами. Консультант нанесет тени или румяна, но не на кожу покупателя, а на специальный шаблон. И поможет в выборе духов.

"Наши парфюмерные продукты мы обрабатываем антисептиком. И наш консультант наносит на одноразовые блоттеры, предоставляют клиенту. В прямом доступе у клиентов их нет", — пояснил Дмитрий Шестопалов, управляющий магазином.

Таковы правила. Но соблюдают их не все. Вот, покупательница, самостоятельно использует парфюм. Не слишком гигиеничные тестеры-помады в свободном доступе.

В магазине электроники многие вообще без средств защиты. Экран, тем более, телефона на витрине — рассадник вирусов. Ничто не мешает надеть перчатки — современные сенсоры работают и через них.

"Я также нахожусь в перчатках. Как видите, календарь спокойно открывается. Клиент может посмотреть любой функционал", — говорит Сергей Кондратьев, директор магазина.

В магазинах одежды стало просторнее. На безопасной дистанции даже манекены. Примерочные работают через одну. Вещи, которые не подошли, в зал возвращают не сразу — сначала обрабатывают паром.

Конечно, шоппинг — это не просто прийти и купить. Это целая философия. Женщины могут часами ходить по магазинам. Возможно, после пандемии отношение к этому виду досуга изменится. Ну, например, стоит ли брать в руки вещь, если точно знаешь, что не будешь ее покупать?

И все-таки главные модные аксессуары нынешнего сезона — это маска и перчатки. Правда надевают их далеко не все. Средства защиты носят где угодно — на подбородке, в кармане, достают только по просьбе полицейских. Пока не штраф — предупреждение.

Возобновили работу строительные магазины. И бытовые услуги.

Светлана сдала в химчистку пальто еще в конце марта.

"Сегодня с утра мне пришла СМС-ка, что можно забрать. Я радостно забираю. Погода еще позволяет его носить", — говорит Светлана Шулакова.

Первый день лета, действительно, больше напоминает осень. Возможно поэтому в парках, которые тоже открылись сегодня, гуляющих пока совсем немного. Птицы, кажется, успели соскучиться.

По чему москвичи вряд ли скучали, так это по пробкам на дорогах. И в метро сегодня многолюдно, что не удивительно, ведь на работу вышли еще около трехсот тысяч человек. Москва постепенно возвращается к привычной жизни.