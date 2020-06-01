Канал Москвы протек: инженерный просчет исправят только в 2021 году

Остановить навигацию пришлось на одном из участков канала имени Москвы. Проблемы вновь возникли в районе Тушинского тоннеля. Там же, где полтора года назад вода размыла грунт, затопив автотрассу. Восстановление дамбы шло несколько месяцев, и вот теперь опять нужен ремонт.

На этот раз протечка произошла с северной стороны Тушинского тоннеля. До проезжей части вода добраться не успела, поэтому автомобильное движение перекрывать не стали. Восстановительные работы здесь идут в несколько смен.

Вокруг тоннеля установлены датчики, которые измеряют уровень воды. И именно они помогли вовремя обнаружить протечку и избежать затопления тоннеля. Авария произошла в этом месте. Специалисты срочно сбросили всю воду, вскрыли дно и обнаружили дыру диаметром примерно 20 сантиметров.

Русло на этом участке уже успели полностью разобрать, соорудили временную дамбу. В ближайшие дни начнется укладка защитного слоя из песка и глины.

Проблемы этого участка канала имени Москвы начались с грубых ошибок, допущенных при проектировании и строительстве тоннеля в начале 2000-х.

"Дренажная система должна была быть предусмотрена вдоль тоннеля, чего не было сделано. Дренажная система должна быть по всем нормам и требованиям в виде обратной засыпки. Это уплотненный песок, соответствующий СНИПам и нормам. При раскопках мы обнаружили в этих пазухах строительный мусор". – рассказывает начальник Тушинского района гидротехнических сооружений канала имени Москвы Максим Суворов.

Именно по этой причине полтора года назад с южной стороны тоннеля фонтан воды с песком и глиной хлынул прямо на проезжую часть.

Тогда на восстановление понадобилось полгода: уложили защитный слой, реконструировали дамбы, в июле 2019 года возобновили навигацию. И вот — новая авария.

"Аварийно-восстановительные работы были, но тут есть две версии событий. Или они были проведены недостаточно качественно конкретно в этом месте, или дополнительно возможность возникновения протечек — постоянные вибронагрузки, которые идут от прохождения автомобилей в этом туннеле и от хождения судов", — предполагает замглавы Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов.

Проблемный участок восстанавливают по временной схеме. Навигацию обещают открыть в июле 2020 года. Пока же грузовые суда вынуждены делать крюк в 1200 километров — через Нижний Новгород и Ярославль. А в 2021 году здесь начнется масштабная реконструкция, все инженерные просчеты будут устранены.