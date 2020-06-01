Мария Захарова: США пора сделать заявление на самих себя

Настал момент поговорить Америке о самой себе. Подойти к зеркалу, вспомнить все заявления, которые были сделаны в отношении Гонконга, Ирана, Венесуэлы и целого ряда других стран, вместо их названий вписать — США, и сделать заявление Госдепа в отношении самих себя. Это момент истины, заявила в эфире телеканала "Россия 1" директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

На протяжении недели весь мир следит за событиями в Штатах. "Мы видим калейдоскоп событий. Где же партнеры США? Почему мы их не слышим? Где их озабоченность происходящим?", — недоумевает представитель МИД, подчеркивая, что очень хочется услышать развернутый комментарий от ЕС, НАТО, "семерки" и других организаций, по малейшему поводу бросающих шквал обвинений и критики в отношении других государств.

Мария Захарова также прокомментировала заявление экс-советника американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс о причастности России к нынешним беспорядкам в США. "С этим надо что-то делать не нам, а США, это их проблема. Каждую свою новую проблему они пытаются подать как мотивированную Россией", — сказала дипломат.

В связи с этим Мария Захарова напомнила, что Сьюзан Райс была советником президента США по национальной безопасности. Райс формировала американскую внешнюю политику на протяжении длительного времени. Также была постпредом США в Совбезе ООН.



"Это тот человек, который назначался президентом в качестве лица, влияющего на международную повестку. Теперь становится понятно широкой аудитории, какие люди и какими методами на протяжении целого ряда лет формируют американскую политику на мировой арене", — подчеркнула представитель МИД.

По ее словам, сегодня в рамках давно начатой информационной кампании Райс выводят в эфир, чтобы начать выстраивать на среднесрочную перспективу новую историю относительно так называемого вмешательства России во внутренние дела США.

"Это профессиональная кампания, которая сейчас выходит на очередной виток. Это часть большой стратегии", — считает дипломат.

В заключение она обратила особое внимание на то, что беспорядки в Америке не только оголили все внутренние проблемы страны, но, самое главное, на ближайшее будущее забрали у нее право судить других.

"Соединенные Штаты теряют всякое право делать кому бы то ни было на этой планете замечания в отношении прав человека. На сегодняшний момент этого права у них больше нет. Я думаю, они не случайно вышли не так давно из Совета по правам человека. Возможно, предвидели", — подытожила Мария Захарова.