"Формула-1". Гран-при Италии пройдет в сентябре при пустых трибунах

Мэр итальянского города Монца Дарио Аллеви подтвердил, что этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" в Италии состоится при пустых трибунах. Гран-при Италии запланирован на 4-6 сентября.



Об этом градоначальник Монцы заявил в своем личном аккаунте в Facebook: "Президент Автомобильного клуба Италии (ACI) Анджело Стикки Дамиани позвонил мне и подтвердил, что Гран-при Италии пройдет в Монце с 4 по 6 сентября. Этап состоится при пустых трибунах".



Напомним, что на данный момент в календаре "Королевских гонок" запланировано только итальянский этап, а также две гонки в рамках Гран-при Австрии. Гонки в Шпильберге ознаменуют собой рестарт сезона в "Формуле-1", и состоятся 5 и 12 июля.