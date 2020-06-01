Jeep начал продавать новые машины через приложение Сбербанка

В конце апреля Сбербанк заявил о запуске в России своего приложения Сберавто для покупок новых и подержанных автомобилей у физических и юридических лиц. Теперь Сберавто запустил с 1 июня прямое сотрудничество с автопроизводителями, и первым брендом стал Jeep. При этом заявляется, что машины будут продавать с дополнительными скидками.

В пресс-релизах от Jeep и Сбербанк сообщается, что через Сберавто можно будет онлайн купить новый автомобиль американской марки даже в тех регионах, где нет официальных дилеров "Джипа". Компании заявили, что покупатели, оформившие сделку через Сберавто, получат на машину скидку в 35-50 тысяч рублей в дополнение к уже действующим акциям. При этом предложение действует на весь модельный ряд Jeep.

Также автовладелец сможет заказать доставку выбранной модели себе домой. Доставка автомобиля "до двери" будет доступна для клиентов сервиса в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах (в пределах одного города).

Ранее сообщалось, что доступ к Сберавто получат только проверенные дилеры, а банк обеспечит юридическое сопровождение и защиту сделки. При этом выбирать машину, договариваться с дилером и готовить документы поможет персональный онлайн-консьерж.

Мобильное приложение можно скачать в AppStore или Google Play. Пользователи Сберавто смогут входить в мобильное приложение при помощи единой системы авторизации Sberbank ID, позволяющей пользоваться цифровыми сервисами Сбербанка без логина и пароля.