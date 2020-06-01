1 июня 202020:52

Глава известного издательства считает, что игровой сервис от Google переоценен

Вести.Экономика

Генеральный директор игрового издательства Take-Two Interactive (игровые серии Grand Theft Auto, Red Dead, Max Payne, Civilization и т. д.) Штраус Зельник заявил, что облачный игровой сервис Stadia переоценен. Во время выступления на ежегодной конференции Bernstein по стратегическим решениям глава Take-Two отметил, что запуск Stadia оказался медленным, а обилие обещаний и неспособность их выполнить быстро привели к разочарованию со стороны пользователей.

В преддверии запуска Stadia компания Google заявила, что сервис изменит игровую индустрию. Геймерам не придется покупать дорогой компьютер или более доступную, но ограниченную игровой функциональностью консоль: все вычисления, нужные для отрисовки изображения в игре в разрешении до 4K и с частотой 60 кадров в секунду, будут производиться в облаке.

Технологические требования для работы облачного игрового сервиса предполагают, что запустить AAA-игру можно хоть на маломощном хромбуке, лишь бы был браузер и интернет, причем требуемая скорость подключения вполне доступная – 25 Мбит/с.

"Облачная сущность" нового сервиса также предполагает, что пользователям не придется задумываться и о наличии достаточного свободного пространства на SSD или жестком диске под дистрибутив игры и ее установку. В Google мечтали, что Stadia станет "началом игровой революции" и "переходом к будущему без консолей".

Как и в случае с другими облачными игровыми сервисами, удобство пользования Stadia часто зависит от качества и стоимости подключения к интернету. Сейчас у сервиса в коллекции доступно чуть более 30 игр, что не так уж и много, хотя в компании обещают, что игр будет больше.

Зельник отмечает, что Take-Two выпустила три игры (Borderlands 3, Red Dead Redemption 2 и NBA 2K20) для Stadia на этапе запуска сервиса и она будет продолжать поддерживать потоковые сервисы, "до тех пор пока в бизнес-модели есть смысл". Но он выразил обеспокоенность тем, что целевая аудитория людей, которые хотят играть в видеоигры, но не хотят покупать консоли, не очень велика.

Зельник также подчеркнул, что подписные сервисы типа Xbox Game Pass, Uplay+ или Apple Arcade и платформы потокового вещания типа Stadia или GeForce Now — это две разные вещи, которые не обязательно должны сочетаться. У пользователей может быть модель подписки без стриминга, как в случае с Game Pass, или стриминга без подписки, как в случае со Stadia. В прошлом Зельник был сторонником стриминговых сервисов и скептически относился к подписке.

Еще в марте Google пыталась увеличить количество абонентов Stadia Pro за $10 в месяц, давай возможность владельцам ТВ-приставки Chromecast Ultra три месяца бесплатного пользования игровым сервисом, но в том же месяце появилась новость о том, что давно ожидаемый шутер Doom Eternal не будет поддерживать 4K в Stadia, несмотря на обещание разработчика id Software.

Несмотря на трудности, Stadia постоянно добавляет новые игры, в том числе PUBG, Jedi Fallen Order и Octopath Traveler. Google также объявила, что Serious Sam 3 будет эксклюзивом на Stadia в августе этого года. 

В апреле Google временно сделала Stadia бесплатным: любой владелец аккаунта Google, который зарегистрируется на сервисе, бесплатно получит премиум-подписку Stadia Pro на два месяца. В рамках акции доступны девять проектов, включая Destiny 2: The Collection, Thumper и GRID. Пользователи могут покупать новые игры, причем они останутся в библиотеке даже после отмены премиум-подписки. 

Google Stadia запустился осенью прошлого года в 14 странах (Россия в этот список не входит). Сервис позволяет играть через браузер Google Chrome, Pixel-смартфоны, отдельные мобильные устройства производства Samsung, Razer и Asus, а также планшеты с Chrome OS и телевизоры с Chromecast.

Подписка Stadia Pro с полным доступом к каталогу стоит $9,99 в месяц. Как ожидается, позднее в этом году компания откроет базовый вариант подписки Stadia Base, но игры будут транслироваться в более низком качестве (до 1080р, со стереозвуком, не более 60 кадров в секунду).

В марте для россиян временно стал бесплатным стриминговый сервис GeForce Now, позволяющий запускать популярные и требовательные к "железу" игры на слабых компьютерах. Таким способом разработчики захотели поддержать геймеров, которые вынуждены находиться в режиме самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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