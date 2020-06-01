Vivo показала самый тонкий 5G-смартфон с инновационной стабилизацией

Компания Vivo анонсировала свою первую в этом году линейку флагманских смартфонов X50. Их уникальной чертой стали камеры с карданным подвесом для стабилизации, которые производитель сравнивает с глазами хамелеона.

Vivo называют свою разработку "микрооблаком". Его суть заключается в использовании двухшарнирной подвески, которая позволяет датчику изображения вращаться под углом от -3 до +3 градусов - втрое большим, чем обычно предлагают традиционные системы оптической стабилизации (OIS). Превосходство "микрооблака" над OIS компания ранее показала на проморолике.

Старшей модели в серии - X50 Pro+ - достался новейший 50-мегапиксельный датчик ISOCELL GN1. Этой первый сенсор Samsung, в котором реализованы одновременно две технологии - Dual Pixel и Tetracell, а размер пикселя составляет 1,2 мкм, приближающий точность автофокусировки к "уровню зеркальных камер". Также X50 Pro+ получил перископический 8-мп телевик с 60-кратным гибридным зумом, 8-мп широкоуголку и портретный 13-мп объектив с 2-кратным оптическим зумом. В роли экрана выступает 6,56-дюймовая OLED-панель, а "сердцем" служит чип Snapdragon 865.

У X50 Pro основная камера (48-мп Sony IMX598) и процессор (Snapdragon 765G) попроще, зато его батарея на 4315 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, а адаптер идет в комплекте.

Самый простой вариант - X50 - лишен карданного подвеса и телевика, отмечает GSMArena. Однако толщина корпуса устройства не превышает 7,49 мм, что делает его самым тонким смартфоном с 5G-подключением.

В Китае vivo X50 начнут продавать 6 июня. Начальную версию с 8/128 ГБ памяти оценили в 3498 юаней (примерно 34 600 рублей по текущему курсу). За X50 Pro с таким же объемом памяти, который выйдет 12 июня, попросят 4298 юаней, или около 42 500 рублей. Релиз X50 Pro+ намечен на июль. Модель на 12/256 ГБ обойдется в 5998 юаней (~59 400 рублей).