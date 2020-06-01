Sony: PlayStation 5 не будет дешевой

Игровую консоль Sony следующего поколения - PlayStation 5 - нельзя будет назвать доступной. Такое заявление изданию Gamesindustry.biz сделал президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан. Он не назвал конкретной суммы, но заметил, что приставка "оправдает свою стоимость".

"Я думаю, что лучший способ, который поможет нам преодолеть [экономические трудности], - это предложить наилучшее соотношение цены и качества, - сказал Райан. - Я не обязательно имею в виду самую низкую цену".

Топ-менеджер намекнул, что стоимость PS5 будет оправдана играми: "Ценность - это сочетание многих вещей. В нашей области это игры - их количество, глубина, многообразие, качество и цена... все эти вещи и то, как они могут себя проявить из набора возможностей платформы".

По неподтвержденным данным, PS5 будет стоить $499,99. Для сравнения, PS4 продается примерно за $300, а последняя и самая дорогая модель PS4 Pro - за $400.

На этот четверг, 4 июня, Sony запланировала онлайн-презентацию, посвященную "будущему игр на PlayStation 5". Как ожидается, в этот день компания раскроет дизайн новой консоли и, возможно, объявит цену. Также могут быть представлены первые эксклюзивы, которые будут доступны только на PS5.

Мероприятие стартует в 23:00 по московскому времени. Его можно будет посмотреть в режиме прямой трансляции на официальных каналах Sony в Twitch или YouTube.